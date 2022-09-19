Похороны Елизаветы II завершились в Великобритании | 360°

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Похороны Елизаветы II завершились в Великобритании

Церемонию похорон Елизаветы II завершили в Великобритании

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В Великобритании завершилась церемония похорон Елизаветы II, сообщила газета Daily Mail. По информации издания, после всех с королевой простились члены монаршей семьи.

Гроб с телом Елизаветы II опустили в склеп, где уже захоронены супруг королевы, а также ее родители и сестра.

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Британская королева Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Она находилась в замке Балморал. Утром ей стало нехорошо, и врачи порекомендовали оставаться под медицинским наблюдением. В течение дня поступали разные сообщения о самочувствии королевы, но вечером стало известной о ее смерти.

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Новым королем стал ее сын — принц Чарльз. Он вступил на престол под именем Карл III. Президент России Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму. Глава государства пожелал ему успехов, крепкого здоровья и «всего самого доброго».

Елизавета II (полное имя — Елизавета Александра Мария) родилась 21 апреля 1926 года. Она правила страной 70 лет — с 1952 года. В России она побывала лишь один раз. Это случилось в 1994 году.

Великобритания

Умерла Елизавета II

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