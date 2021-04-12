Очевидцы утверждают, что в 13:15 (11.15 по московскому времени) видели в аэропорту Хитроу принца Гарри, который впервые после «мегксита» вернулся в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах своего деда принца Филиппа. Он вылетел рейсом British Airways из Лос-Анджелеса.

Источник сообщил изданию The Sun, Гарри был одет в черную куртку и маску. Около самолета его встретила охрана, посадила в черный Range Rover и увезла. Скорее всего, принц остановится в Кенсингтонском дворце. Точнее, в Nottingham Cottage, доме, в котором он и Меган жили вместе до свадьбы.

Близкие к паре источники сообщили, что 39-летняя Меган Маркл хотела присоединиться к мужу, но ее врач посоветовал воздержаться от поездок, поскольку она беременна.

В Великобритании принц Гарри последний раз был в марте прошлого года, и с тех пор много произошло. Инсайдер сообщил изданию, что в королевской семье не будет обсуждаться скандальное интервью Опре Уинфри. Осведомленный источник рассказал, что принц Чарльз будет очень рад видеть сына и очень ждет встречи.

По всей видимости, принц Гарри самоизолируется на 10 дней, хотя он может нарушить уединение через пять дней, если результат теста ПЦР будет отрицательным. В противном случае он все равно будет допущен на похороны принца Филиппа согласно законам страны. Они разрешают не проходить карантин «из соображений сострадания». Директива включает посещение похорон члена семьи, близкого члена семьи или друга.

В Великобритании рассматривают возможность установки памятника принцу Филиппу в знак признательности за годы службы. Возможно, он будет установлен недалеко от Букингемского дворца.