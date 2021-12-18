Похоронный кортеж из фургонов с мороженым заметили в Лондоне

Фургоны с мороженым выстроились в конвой на похоронах в Лондоне. Траурная процессия удивила многих местных жителей и вызвала у них бурные эмоции. Об этом написал Кrоn4.

Деннис Суэйн, один из жителей британской столицы, рассказал, что такие похороны для района Нью-Кросс не в новинку. По его словам, Нью-Кросс считается «столицей мороженого» в Соединенном Королевстве, поэтому такие процессии наблюдают довольно часто.

Веселый кортеж из машин с мороженым, который появился на улицах по грустному поводу, запечатлели очевидцы. Лондонцы поделились видео в соцсетях. Один из них признался, что это впечатлило его сильнее, чем военный конвой на похоронах представителя власти.

На кадрах можно заметить, что колонну возглавляли традиционный катафалк и еще одна машина черного цвета. За ними следовали около 10 красочных фургончиков. Играла траурная музыка, но не настолько мрачная, скорее похожая на сопровождение к сказке.

Местные жители рассказали, что такой традиции проводов в последний путь следуют продавцы мороженого.

Ранее в США машину с покойником угнали по пути на похороны.