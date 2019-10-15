Похоронили своего ребенка и спасли чужого: пара нашла на кладбище заживо закопанную, но еще живую малышку

Торговец Уттар-Прадеш Хитеш Кумар Сирохи и его жена Вайшали пришли проститься с дочерью на местное кладбище. Неожиданно они услышали детский плач.

Мистики в истории не оказалось. Хотя звук и доносился из-под земли, его источником оказался глиняный горшок, в котором кто-то закопал новорожденную девочку. Врачи и полицейские прибыли на место. Личности родителей заживо похороненной крохи устанавливают.

Девочку доставили в больницу с переохлаждением. Оказалось, что у нее развилась инфекция легких, но врачи не считают болезнь фатальной и борются за малышку.

Специалисты объяснили, что спасла девочку только неплотно закрытая крышка горшка. Умереть от истощения ей не дал развитый у младенцев бурый жир.

Нашедшая ребенка пара надеется получить разрешение на усыновление, но пока не известно, удастся ли это. Начальник местной полиции сообщил, что для этого потребуется согласие родителей девочки.