Активисты в Казахстане «похоронили» Бората. Видео

На опубликованных кадрах видно, как активисты с плакатами несут склеенный гроб, в котором лежит герой фильма «Борат» в плавках на подтяжках.

По данным журналистов, на плакатах написаны лозунги на трех языках с требованием прекратить расизм и дискриминацию казахов в США. После пикета собравшиеся спели гимн Казахстана.

Прибывшие на место сотрудники полиции заявили, что акция не была санкционирована властями, но активистов это не смутило и они продолжили пикет. Они пообещали, что на следующей неделе «похоронят» Бората около консульства Великобритании.

На минувшей неделе на платформе Amazon Prime Video вышла вторая часть скандального фильма о казахском журналисте Борате, которого сыграл Саша Барон Коэн. Но если первая серия фильма вызвала скандал в Казахстане, то в этот раз власти смягчились. Более того, национальная компания Kazakh Tourism использовала фразу Very Nice, которую постоянно употреблял герой фильма в ролике для привлечения туристов.