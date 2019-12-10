«Походите ножками»: Зеленский предложил российским СМИ приехать на Украину

Во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» президент Украины затронул тему переселенцев Донбасса. Глава государства ответил на вопросы российских журналистов и пригласил их самим посетить страну, чтобы увидеть все своими глазами.

По словам Зеленского, многим гражданам Украины пришлось уехать из зоны конфликта вглубь страны. Он также заверил, что поддерживает постоянную связь с такими переселенцами.

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«Вы приедете, я вам лично покажу. Только чтоб реально. <…> Вы приедете, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками… и мне кажется, очень важно все это ощущать и понимать», — приводит слова Зеленского российским журналистам Life.

После завершения пресс-конференции журналисты снова вернулись к предложению украинского лидера. Они поинтересовались, где получить аккредитацию и к кому обратиться, чтобы приехать на Украину. На эти вопросы Зеленский коротко ответил: «К аккредитаторам».

Саммит «нормандской четверки» проходил 9 декабря в Париже. На переговорах присутствовали лидеры Украины, России, Франции и Германии. Стороны обсудили вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, а также вопрос транзита российского газа через территорию Украины.