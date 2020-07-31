Поход на маникюр спас британку от рака легких

«Поход на маникюр спас мне жизнь. Я сказала ей, что буду вечно благодарна, и когда мы избавимся от этого коронавируса, то устроим праздничный ужин», — рассказала 73-летняя Джоан Мартиндэйл.

Пенсионерка живет в городе Тетбери графства Стаффордшир. На маникюр она ходит раз в месяц. Перед последним визитом Джоан заметила, что ногти на руках и ногах поменяли форму — стали шире и начали кривиться. В основном это касалось ногтей на больших пальцах ног.

Косметолог Линда Бартрам посоветовала женщине обратиться за медицинской помощью, поскольку ее симптомы могут свидетельствовать о проблемах с сердцем или легкими.

Джоан прошла обследование: ей сделали рентген грудной клетки, обычную и ПЭТ-томографию. В легких пациентки обнаружили злокачественное образование диаметром четыре миллиметра.

В ходе пятичасовой операции опухоль удалили. Сейчас пенсионерка проходит курс химиотерапии и говорит, что маникюр спас ей жизнь.