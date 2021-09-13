Похитителю удалось уместить лошадь в легковую машину в Казахстане. Видео

В Казахстане правоохранительные органы задержали человека, который украл лошадь. Он смог поместить животное в салон легкового автомобиля. Об этом сообщил «Sputnik Казахстан».

Эта история произошла в Восточно-Казахстанской области. Как сообщили в департаменте полиции, 31-летний мужчина обычно вывозил скот в укромное место, а потом искал покупателей. Подозреваемого удалось задержать с поличным в начале этого месяца после очередной кражи.

«Сотрудники батальона патрульной полиции остановили водителя и сразу же доставили в отдел полиции вместе с автомашиной, в салоне которой находилась живая лошадь», — рассказали стражи порядка.

Они уточнили, что хозяин похищенной лошади даже не знал о ее пропаже.

Полиция не объяснила, как мужчина смог посадить лошадь в машину. При этом в ведомстве добавили, что задержанный причастен еще к нескольким кражам телят и лошадей. Преступления совершались в прошлые годы. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.