Похитителю ребенка в Китае грозит смертная казнь

Гражданин Китая Лин Юаньцзе похитил девятилетнего сына соседей весной в 2018 года. Мужчина хотел получить за него выкуп. Когда ребенок начал сопротивляться, преступник разозлился и попытался убить ребенка. Тело он спрятал на чердаке.

Суд города Сианя приговорил Юаньцзе к высшей мере наказания. Все имущество преступников конфискуется, они также должны выплатить пострадавшей семье компенсацию. За похищение ребенка китайское законодательство предусматривает от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. Если получится доказать, что похищенный погиб в результате умышленного убийства, преступнику грозит смертная казнь.