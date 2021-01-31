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    31 января 2021, 00:56

    Похитителей вина на 800 тысяч евро задержали во Франции

    Кирилл Фролов

    Во Франции полиция задержала семь человек, подозреваемых в краже 1600 бутылок вина в пригороде Бордо. Речь идет об элитном вине, общая стоимость которого составила 800 тысяч евро, сообщила радиостанция France Bleu.
    Похитителей вина на 800 тысяч евро задержали во Франции

    Таким образом, одна бутылка в среднем стоила 500 евро или более 46 тысяч рублей. Среди украденных вин оказалась продукция виноделен Шато О-Брион, Петрюс и Шато Латур.

    Кража произошла в сентябре 2020 года. А 26 января в двух коммунах вблизи Бордо задержали подозреваемых, в числе которых был гражданин Китая.

    У задержанных нашли 800 бутылок еще не проданного товара. Многие из похитителей оказались близкими родственниками. Ранее они уже были известны полиции из-за краж и причастности к торговле наркотиками.

    Четырех подозреваемых заключили под стражу, еще трех поместили под судебный контроль.

    В декабре в провинции Бордо полицейские накрыли крупную сеть похитителей вина. Тогда арестовали 25 человек. Ущерб оценивался в несколько миллионов евро. Воры похищали только элитные вина, которые можно выгодно продать.