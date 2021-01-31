Похитителей вина на 800 тысяч евро задержали во Франции

Таким образом, одна бутылка в среднем стоила 500 евро или более 46 тысяч рублей. Среди украденных вин оказалась продукция виноделен Шато О-Брион, Петрюс и Шато Латур.

Кража произошла в сентябре 2020 года. А 26 января в двух коммунах вблизи Бордо задержали подозреваемых, в числе которых был гражданин Китая.

У задержанных нашли 800 бутылок еще не проданного товара. Многие из похитителей оказались близкими родственниками. Ранее они уже были известны полиции из-за краж и причастности к торговле наркотиками.

Четырех подозреваемых заключили под стражу, еще трех поместили под судебный контроль.

В декабре в провинции Бордо полицейские накрыли крупную сеть похитителей вина. Тогда арестовали 25 человек. Ущерб оценивался в несколько миллионов евро. Воры похищали только элитные вина, которые можно выгодно продать.