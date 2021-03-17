Похищенный пес вернулся к хозяевам через 13 лет в США

В Соединенных Штатах к свои хозяевам вернулся йоркширский терьер по кличке Коннор, которого украли в 2008 году. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

Хозяйка пса рассказала, что животное похитили 13 лет назад прямо во дворе дома на глазах у ее сына. Неизвестный мужчина схватил терьера и скрылся на машине. Хозяевам не удалось догнать его. Дальнейший поиск также оказался безрезультатным. В итоге Коннор нашелся. С женщиной связались представители компании, которые устанавливали псу чип. Затем ей позвонили из службы контроля за животными. Пес оказался у них.