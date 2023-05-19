Мир 19 мая 2023, 08:45 Похищенного в Африке врача спасли через семь лет плена МИД Австралии сообщил об освобождении из плена врача, похищенного в Африке семь лет назад Unsplash

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Правительство Австралии добилось освобождения своего гражданина Кеннета Эллиота, похищенного семь лет назад в Западной Африке. Об этом сообщила глава МИД страны Пенни Вонг, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Доктор Эллиот в безопасности и воссоединился со своей женой Джослин и их детьми», — указано в сообщении.

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Кеннету Эллиоту сейчас 88 лет. Его вместе с женой Джослин похитили исламистские боевики в январе 2016 года в Буркина-Фасо. Спустя три недели супругу освободили, врач остался в плену. Супруги управляли медицинской клиникой в городе Джиро, недалеко от границы с Нигером и Мали, в ней Эллиот работал хирургом. Правительство Австралии за освобождение врача из плена не платило выкуп, уточнило издание ABC.

В середине декабря 2020 года в Россию из Ливии вернулись россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан. С мая 2019 года они находились в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы. Россиян обвиняли в попытке организовать встречу с потенциальным кандидатом в президенты страны Сейфом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи.