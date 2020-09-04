Похищенная из итальянского монастыря картина найдена в Техасе

Отмечается, что картину под названием «Вознесение Пресвятой Девы Марии» в августе 1851 года написал итальянский живописец Джузеппе Паппини. Полотно было похищено из аббатства Санта-Мария-ин-Сильвис в итальянской коммуне Сесто-аль-Регена.

След картины отыскали таможенники Далласа благодаря наводке от их представителя в Риме, полученной в 2019 году. Они узнали, что полотно в 2015 году купил частный коллекционер произведений искусства в районе Далласа. В свою очередь, картину ему продал дилер, он не знал, что ее украли, написал сайт «Мир 24».

После получения информации о судьбе картины коллекционер добровольно передал ее представителям службы для возврата в итальянский монастырь.