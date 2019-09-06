Похищение работы Бэнкси в Париже попало на видео

Очевидица, которую разбудил шум на улице, сняла на видео ночное похищение работы английского художника Бэнкси в Париже, возле центра Жоржа Помпиду.

Женщина выглянула в окно и увидела человека в желтом жилете. Он не привлек ничьего внимания, так как прохожие его приняли за работника городских служб. Вор демонтировал дорожный знак, на котором находилась работа Бэнкси, и не пытался ни от кого скрыться.

Граффити Бэнкси украли в четвертом округе Парижа в ночь на 2 сентября.

Рисунок Бэнкси, изображающий крысу с закрытой повязкой мордой и ножом в лапах, был сделан на задней части дорожного знака перед въездом в подземную парковку на улице Рамбюто. Это изображение появилось в 2018 году.