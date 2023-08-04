Мир 04 августа 2023, 14:17 Похищение невест в Казахстане станет уголовным преступлением Казахстан введет уголовную ответственность за похищение девушек для заключения брака РИА «Новости»

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Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане анонсировал введение поправок в закон, запрещающий кражу невест. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«Уполномоченным уже направлено предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 „Похищение лица с целью заключения брака“», — указали в сообщении.

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В документе отметили, что нововведения помогут снизить уровень преступности в отношении женщин. В ведомстве также предложили убрать из законодательства примечание к статье о похищении человека. Оно предполагает «освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы».

Практика похищения девушек для заключения брака до сих пор распространена в Казахстане. Нередко все заканчивается нарушением половой неприкосновенности, унижением, незаконным лишением свободы и суицидами.

«Мало кто осознает, что это серьезное преступление, грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу», — подчеркнули в ведомстве.

Генпрокуратура уже поддержала инициативу и указала на скорое внесение правок в закон.

В Средней Азии поменяют закон ради спасения девушек, к которым применяют домашнее насилие под видом традиций.