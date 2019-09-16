Похищение митрополита РПЦ в Нью-Йорке оказалось выдумкой

Митрополит Восточноамериканский и Нью-Йоркский Иларион перестал выходить на связь и пропал, сообщили в анонимных Telegram-каналах. В Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) опровергли эту информацию и заверили, что со священнослужителем все в порядке.

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«Слава богу, с митрополитом Иларионом все в порядке. Он принимает звонки, отвечает на письма и принимает людей, находя для каждого добрые слова поддержки», — заявил РИА «Новости» управляющий делами канцелярии архиерейского синода РПЦЗ, настоятель храма Серафима Саровского в Си-Клифе, протоиерей Серафим Ган.

По его словам, первоиерарх никуда не пропадал, а связанная с этим информация не соответствует действительности. Накануне, 15 сентября, Иларион служил в нью-йоркском Знаменском соборе.

Об исчезновении митрополита стало известно утром 16 сентября. В одном из Telegram-каналов сообщили, что Иларион перестал выходить на связь. Электронная почта священнослужителя якобы оказалась заблокированной, а телефон не отвечал. По некоторой информации, митрополит мог оказаться «в принудительной изоляции».