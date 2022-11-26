Мир 26 ноября 2022, 09:28 Погрузившуюся во тьму Украину сняли из космоса NASA показало спутниковый снимок блэкаута на Украине NASA

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Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок европейской части планеты. На ночном фото видно, как Украина погрузилась во мрак.

Снимок датирован 24 ноября. Темное пятно украинской территории резко выделяется на фоне других стран, где в городах и селах горит свет.

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Днем ранее Минобороны РФ заявило о нанесении массированного удара по системе военного управления Украины и связанным с ней энергообъектам. Министерство энергетики Украины констатировало, что из-за этого большинство электростанций страны вышли из строя. Обеспечение Киева электричеством оценили на 30%.

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Свет в дома жителей украинской столицы дают только на три-четыре часа с восьмичасовым перерывом. Мэр Киева Виталий Кличко назвал состояние энергетической инфраструктуры Украины критическим.

Президент Украины Владимир Зеленский уже пожаловался на плохую организацию «пунктов несокрушимости», где жители имели бы возможность согреться и зарядить мобильные телефоны.