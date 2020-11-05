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    05 ноября 2020, 05:48

    Туристы смогут погрузиться к «Титанику» в мае 2021 года

    Кирилл Фролов

    Американский бизнесмен объявил о планах доставлять туристов к «Титанику», начиная с мая 2021 года. Глава OceanGate Expeditions Стоктон Раш планировал опуститься к обломкам корабля в 2018 и 2019 годах, но тогда ему помешали обстоятельства, сообщил Bloomberg.
    Туристы смогут погрузиться к «Титанику» в мае 2021 года

    Раш рассчитывает организовывать погружения к затонувшему судну еженедельно с мая по сентябрь. Участники экспедиции заплатят по 125 тысяч долларов. По словам предпринимателя, более 30 человек уже зарезервировали места для погружения.

    До места крушения в Атлантическом океане туристы будут добираться от канадского острова Ньюфаундленд. Затем они опустятся на глубину более трех тысяч метров на частом глубоководном корабле.

    Подводная часть экспедиции продлится от шести до восьми часов. В каждом туре будут участвовать три туриста, капитан подлодки и один исследователь.

    По словам Раша, если все пойдет по плану, его туристы будут одними из первых, кто увидит затонувший лайнер за последние 15 лет. Эпидемия коронавируса не ослабила энтузиазма любителей приключений.