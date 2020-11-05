Туристы смогут погрузиться к «Титанику» в мае 2021 года

Раш рассчитывает организовывать погружения к затонувшему судну еженедельно с мая по сентябрь. Участники экспедиции заплатят по 125 тысяч долларов. По словам предпринимателя, более 30 человек уже зарезервировали места для погружения.

До места крушения в Атлантическом океане туристы будут добираться от канадского острова Ньюфаундленд. Затем они опустятся на глубину более трех тысяч метров на частом глубоководном корабле.

Подводная часть экспедиции продлится от шести до восьми часов. В каждом туре будут участвовать три туриста, капитан подлодки и один исследователь.

По словам Раша, если все пойдет по плану, его туристы будут одними из первых, кто увидит затонувший лайнер за последние 15 лет. Эпидемия коронавируса не ослабила энтузиазма любителей приключений.