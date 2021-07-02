Погребинский усомнился, что на Украине будут бороться с олигархами

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский прокомментировал законопроект о «о деолигархизации», который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Политолога процитировала «Политика сегодня».

Законопроект предполагает создание реестра украинских олигархов и регламентирует их взаимоотношение с органами власти, а также обязывает их публиковать декларации о таких контактах. На основе документа планируется разработать антимонопольные законы.

«Никакой борьбы с олигархами не будет. Это все прикрытие для того, чтобы разобраться с теми олигархами, которые как бы мешают другим олигархам богатеть», — заметил Погребинский.