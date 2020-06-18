Погребинский указал на слабость украинских властей

«Власть ведет себя так, что не требуется большой антизеленский майдан. Достаточно, чтобы тысяча радикалов прорвалась в администрацию президента — ситуация такая, что их никто не остановит», — выразил уверенность специалист.

Он добавил, что украинские радикалы легко бы арестовали главу государства, посадили его в самолет и отправили в другую страну. По мнению Погребинского, Зеленского не стал бы никто защищать. Политолог объяснил это тем, что за все время нахождения на посту президента Зеленский так и не смог взять под контроль силовые структуры Украины.

Ранее стало известно, что американские партнеры намерены поставить Киеву вооружение, военную технику и катера на общую сумму в 600 миллионов долларов. В частности, речь идет о 20 оптико-электронных и инфракрасных радарах, 20 орудиях MK44, 32 легких орудиях MSI Seahawk A2 и 16 патрульных катерах Mark VI.