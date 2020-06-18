    18 июня 2020, 18:03

    Погребинский указал на слабость украинских властей

    Артур Блянихов

    Украинский политолог Михаил Погребинский выразил уверенность, что нынешнее киевское руководство в лице Владимира Зеленского настолько слабо, что одной тысячи человек хватит для его свержения. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на местные СМИ.

    «Власть ведет себя так, что не требуется большой антизеленский майдан. Достаточно, чтобы тысяча радикалов прорвалась в администрацию президента — ситуация такая, что их никто не остановит», — выразил уверенность специалист.

    Он добавил, что украинские радикалы легко бы арестовали главу государства, посадили его в самолет и отправили в другую страну. По мнению Погребинского, Зеленского не стал бы никто защищать. Политолог объяснил это тем, что за все время нахождения на посту президента Зеленский так и не смог взять под контроль силовые структуры Украины.

    Ранее стало известно, что американские партнеры намерены поставить Киеву вооружение, военную технику и катера на общую сумму в 600 миллионов долларов. В частности, речь идет о 20 оптико-электронных и инфракрасных радарах, 20 орудиях MK44, 32 легких орудиях MSI Seahawk A2 и 16 патрульных катерах Mark VI.