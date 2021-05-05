Погранслужба Украины опровергла слова Лукашенко о поставках оружия в Белоруссию

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко опроверг заявления Александра Лукашенко о поставках оружия с Украины. Он посоветовал не обращать внимания на эти заявления.

Об этом Дейнеко заявил агентству «РБК-Украина». Он отметил, что за последние два года Александр Лукашенко как минимум три раза говорил о незаконных поставках оружия в Белоруссию с Украины.

«Ни в одном из случаев эта информация ничем не была подтверждена. Я официально обращался к своему визави — главному пограничному уполномоченному Республики Беларусь, и никаких объяснений или фактов мне приведено не было. Я считаю, что вообще на это не нужно обращать внимания», — отметил глава украинской пограничной службы.

Дейнеко подчеркнул, что сейчас охрана границы с Белоруссией усилена, но там нет угроз. Он также сообщил, что Украина обустроила около 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией. Эту работу провели в рамках проекта «Стена». На создание укреплений уже потратили порядка двух миллиардов гривен (почти 72 миллиона долларов).

Этот проект предложили еще в 2014 году. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк планировал его как линию фортификационных сооружений на границе с Россией на протяжении двух тысяч километров. Работы собирались закончить за шесть месяцев, но сроки постоянно сдвигались.