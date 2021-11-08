Погранкомитет Белоруссии заявил о стрельбе на границе со стороны Польши

Стрельбу открыли с польской стороны на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский.

«Стрельба слышна с польской стороны», — процитировало Бычковского РИА «Новости».

Ранее журналисты сообщили, что на белорусско-польской границе раздались выстрелы. Некоторые мигранты начали рушить установленный забор.

Всего на белорусско-польской границе находятся около двух-трех тысяч мигрантов. По словам госпогранкомитета, ситуация в этом районе крайне напряженная. Среди собравшихся людей есть женщины и дети. Большинство мигрантов ведут себя мирно, но некоторые стали действовать более агрессивно. В белорусском ведомстве считают, что польская сторона оказывает на иностранцев давление. Речь идет о применении слезоточивого газа.

«В ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения», — поясняли в госпогранкомитете Белоруссии.

Из-за ситуации на границе президент Польши Анджей Дуда отменил свой визит в Словакию. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий экстренно созвал антикризисный штаб.