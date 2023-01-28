Мир 28 января 2023, 14:22 Уклонист от службы в рядах ВСУ перевоплотился в женщину для бегства в ЕС Госпогранслужба Украины: три уклониста задержаны рядом с КПП с Венгрией

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Украинские пограничники около КПП с Венгрией задержали трех уклонистов. Об этом сообщили представители ведомства. Их процитировали в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.

«Оперативники Мукачевского отряда, пограничники отдела „Вилок“ остановили у границы трех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска», — рассказали сотрудники ведомства.

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Этот КПП расположен в Закарпатской области.

По их словам, все трое — военнообязанные граждане Украины. При этом один из мужчин выдавал себя за женщину. В итоге он самостоятельно признался в обмане.

Также представители госпогранслужбы Украины сообщили, что мужчины хотели уехать в Венгрию, чтобы не попасть под мобилизацию в ряды ВСУ.

На незадачливых уклонистов завели уголовное дело. Им вменили незаконное пересечение границы. «После поимки мужчинами займутся сотрудники военкомата. Им предстоит встреча с работниками территориального центра комплектования», — добавляется на сайте ведомства.