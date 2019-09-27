Пограничники задержали на Дальнем Востоке 262 браконьеров из КНДР
Какого ежа тебе здесь надо? Браконьеры со всего мира идут в российские воды за ценной наживойПодробнее
«Три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками на борту. Они были задержаны за браконьерство в исключительных экономических водах России», — рассказал «Интерфаксу» представитель пресс-группы Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
У браконьеров нашли и изъяли около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара, а также запрещенные орудия для ловли. Нарушители привезли в порты Находки и Посьета для выяснения обстоятельств.
Это уже не первый случай задержания рыбаков из КНДР в российских водах. Так, в середине сентября у северокорейцев произошел конфликт с российскими пограничниками. Сотрудники погранслужбы 17 сентября заметили в водах Японского моря два рыболовных судна и 11 мотоботов. Граждане Северной Кореи занимались браконьерством. Одну шхуну с 21 моряком на борту задержали сразу. Экипаж второго судна напал на пограничников с оружием.
В итоге четыре сотрудника пограничного управления были ранены. Также пострадали и северокорейцы. Один из них позже скончался. Остальных браконьеров позже конвоировали в порт Находки. В их отношении открыли уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.