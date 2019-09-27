Пограничники задержали на Дальнем Востоке 262 браконьеров из КНДР

Пограничные службы задержали и доставили в Находку 262 рыбаков из Северной Кореи. Их шхуны и мотоботы незаконно находились в исключительной экономической зоне РФ.

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«Три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками на борту. Они были задержаны за браконьерство в исключительных экономических водах России», — рассказал «Интерфаксу» представитель пресс-группы Погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

У браконьеров нашли и изъяли около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара, а также запрещенные орудия для ловли. Нарушители привезли в порты Находки и Посьета для выяснения обстоятельств.

Это уже не первый случай задержания рыбаков из КНДР в российских водах. Так, в середине сентября у северокорейцев произошел конфликт с российскими пограничниками. Сотрудники погранслужбы 17 сентября заметили в водах Японского моря два рыболовных судна и 11 мотоботов. Граждане Северной Кореи занимались браконьерством. Одну шхуну с 21 моряком на борту задержали сразу. Экипаж второго судна напал на пограничников с оружием.

В итоге четыре сотрудника пограничного управления были ранены. Также пострадали и северокорейцы. Один из них позже скончался. Остальных браконьеров позже конвоировали в порт Находки. В их отношении открыли уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.