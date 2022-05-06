Пограничники Узбекистана застрелили троих граждан Киргизии

Накануне на киргизско-узбекском участке госграницы в местности Добо-Коргон узбекские пограничники открыли огонь по киргизским гражданами. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу киргизской пограничной службы.

«В результате чего граждане 1974, 1998 и 2000 годов рождения были ранены и доставлены в районную больницу, где, не приходя в сознание, скончались от полученных пулевых ранений», — добавили пограничники.

Для выяснения обстоятельств ЧП была организована встреча пограничных представителей с обеих республик.