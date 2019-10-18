  • Пограничники Украины ставили штампы в паспорта за взятки

    18 октября 2019, 20:14

    Дарья Бунякова

    Украинские пограничники брали деньги на границе с Россией за штампы в документах. Таким образом иностранные граждане могли оформить выезд из страны, не покидая ее пределов. Об этом сообщило Госбюро расследований Украины.

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    «Следователи теруправления Государственного бюро расследований <…> разоблачили механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан пограничниками Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины», — сказано в сообщении.

    По информации Госбюро, сотрудники погранслужбы брали взятки за фальсифицированные штампы о пересечении государственной границы Украины. Они вносили в специальную систему недостоверную информацию о том, что человек выехал из страны, хотя тот не пересекал границу.

    Кроме украинцев в преступной схеме был замешан также гражданин России. Его задержали 17 октября после незаконного получения 600 долларов за липовую отметку в паспорте иностранца.

    Сейчас военная прокуратура Центрального региона Украины проводит досудебное расследование. В домах пограничников проводятся обыски. Также обыскивается пункт контроля — станция «Хутор-Михайловский».