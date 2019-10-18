Пограничники Украины ставили штампы в паспорта за взятки
Заместителя министра Украины задержали при получении крупной взяткиПодробнее
«Следователи теруправления Государственного бюро расследований <…> разоблачили механизм получения неправомерной выгоды от иностранных граждан пограничниками Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины», — сказано в сообщении.
По информации Госбюро, сотрудники погранслужбы брали взятки за фальсифицированные штампы о пересечении государственной границы Украины. Они вносили в специальную систему недостоверную информацию о том, что человек выехал из страны, хотя тот не пересекал границу.
Кроме украинцев в преступной схеме был замешан также гражданин России. Его задержали 17 октября после незаконного получения 600 долларов за липовую отметку в паспорте иностранца.
Сейчас военная прокуратура Центрального региона Украины проводит досудебное расследование. В домах пограничников проводятся обыски. Также обыскивается пункт контроля — станция «Хутор-Михайловский».