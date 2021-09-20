Пограничники США нашли двоих брошенных в кустах детей

Американские пограничники нашли двоих детей, брошенных на границе США. Брата и сестру увезли в безопасное место, а поиски их родителей не дали результатов.

Сотрудники пограничного патруля США нашли девочку и ее младшего брата в кустах возле реки Рио Гранде. По этой реке проходит граница между США и Мексикой. Дети не нуждались в медицинской помощи, сообщил портал NPR. Пограничники нашли у детей записку, в который указывался из возраст и место рождения.

«Записка в сумке для младенцев говорила, что двухлетняя девочка и трехмесячный мальчик, являются гражданами Гондураса, а также братом и сестрой», — сообщили в пограничном патруле.

Источник фото: cbp.gov

Когда детей нашли, девочка была одета в розово-желтый костюм, а на ногах у нее были туфли. Еще у нее с собой был небольшой рюкзак. Рядом с девочкой в автолюльке сидел ее младший брат. Детей доставили в один из пограничных пунктов. Специалисты попытались разыскать их родителей, но пока найти их не удалось. Все обстоятельства продолжают выяснять.