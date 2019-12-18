Российские пограничники проверили восемь японских судов, прибывших из префектуры Хоккайдо. Пять из них были отправлены в бухту Южно-Курильска, три вернулись в порт Немуро.

Источник издания NHK в правительстве префектуры сообщил, что суда ловили осьминогов в рамках договоренности 1998 года между двумя странами. Возможно, часть из них была задержана из-за несоответствия фактического объема улова указанному в бортовом журнале.

По данным газеты Hokkaido Shimbun, четыре задержанных судна принадлежат кооперативам с Хоккайдо, еще одно — с острова Хонсю.

В феврале 2019 года было задержано судно «Нисиномару-68», занимавшееся ловом краба в Японском море. Как напомнил ТАСС, оно было доставлено в Находку. Капитан сейнера признал, что нарушил правила лова, оплатил штраф и был отпущен.

В октябре МИД Японии заявил протест Северной Корее из-за столкновения корейского рыболовного судна с патрульным кораблем. Пограничники обнаружили в исключительной экономической зоне корейское судно, которое в ответ на призыв покинуть воды Японии врезалось в патрульный катер.