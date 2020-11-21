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    21 ноября 2020, 02:17

    Пограничники РФ усилят границу Армении и Азербайджана

    Анастасия Кукова

    На совещании у президента России директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что для поддержания мира в Нагорном Карабахе по просьбе Еревана погранслужба развернет дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана.
    Пограничники РФ усилят границу Армении и Азербайджана

    Как сообщила пресс-служба Кремля, речь идет о 188 военнослужащих и необходимом количестве техники.

    «Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана на участке и организованных постах в населенных пунктах Тех и Сыргыт», — сообщил глава ФСБ.

    Бортников добавил, что азербайджанская сторона об этом проинформирована. Сейчас происходит слаживание сил. Передвижение на участки ответственности резерв завершит 22 ноября. После этого он приступит к выполнению поставленных задач. Помимо этого, в Мегре будет развернута оперативная группа ФСБ.

    На этом же совещании глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) находятся 1960 российских миротворцев и 552 единицы техники.

    Согласно трехстороннему соглашению, 20 ноября азербайджанская армия вошла в Агдамский район, ранее находившийся под контролем Нагорного Карабаха.