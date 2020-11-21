Пограничники РФ усилят границу Армении и Азербайджана
Как сообщила пресс-служба Кремля, речь идет о 188 военнослужащих и необходимом количестве техники.
«Пограничники развернут дополнительные силы на границе Армении и Азербайджана на участке и организованных постах в населенных пунктах Тех и Сыргыт», — сообщил глава ФСБ.
Бортников добавил, что азербайджанская сторона об этом проинформирована. Сейчас происходит слаживание сил. Передвижение на участки ответственности резерв завершит 22 ноября. После этого он приступит к выполнению поставленных задач. Помимо этого, в Мегре будет развернута оперативная группа ФСБ.
На этом же совещании глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) находятся 1960 российских миротворцев и 552 единицы техники.
Согласно трехстороннему соглашению, 20 ноября азербайджанская армия вошла в Агдамский район, ранее находившийся под контролем Нагорного Карабаха.