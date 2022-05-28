Пограничники не позволили Порошенко покинуть Украину

Депутат партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко подтвердила намерение экс-президента Украины Петра Порошенко выехать из страны. Политик планировал принять участие в международных мероприятиях.

Геращенко пояснила в Facebook*, что партия бывшего главы государства на днях анонсировала зарубежные поездки Порошенко. Он входит в официальную делегацию в Парламентской ассамблее НАТО и получил приглашение выступить на саммите «Европейской народной партии».

«Это официальные парламентские командировки, все приглашения есть у главы Верховной рады», — заявила депутат.

По ее словам, комитет Рады по международным делам поддержал распоряжения о составе делегаций, а глава украинского парламента подписал необходимые документы.

Порошенко, подчеркнула Геращенко, «не пропустили через границу без объяснения причин».

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