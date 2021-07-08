Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку

Перестрелка между военными Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух республик. Ранения получили два человека. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

По данным ведомства, киргизские военные незаконно перешли государственную границу. Они пытались забрать девять лошадей у жителей района Деваштич и увести их на свою территорию.

На предупреждение таджикских пограничников нарушители открыли стрельбу, ранив двух человек.

В официальном заявлении Киргизского военного ведомства говорится, что пограничный отряд конников подвергся нападению военных Таджикистана. В результате произошла перестрелка.

В данный момент на месте разбираются главы пограничных ведомств двух стран, а также руководители Баткенской области Киргизии и граничащий с ней Согдийский район Таджикистана.

Противостояние на границе двух республик возникают регулярно. После распада Советского Союза между странами остались несколько десятков спорных участков, что приводят к стычкам местных жителей. В начале мая этого года бытовой конфликт перерос в противостояние армий двух стран.

В Киргизии погиб 31 мирных житель, количество раненных превысило 160 человек. Власти Таджикистана не раскрывали данные о жертвах конфликта. Стороны смогли договориться только спустя несколько дней. Руководители комитетов национальной безопасности двух стран приняли резолюцию о прекращении огня и отвода войск от границ.