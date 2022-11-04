Пограничники Белоруссии сообщили о провокации со стороны украинских военных | 360°

Мир 04 ноября 2022, 23:31 Пограничники Белоруссии сообщили о провокации со стороны украинских военных Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о провокации ВСУ с БТР-80 и вооруженными людьми РИА "Новости"

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Украинские военные устроили провокацию у границы Белоруссии, вынудив силовиков занять огневые позиции и привести резервы в боевую готовность. Украинский БТР-80 в сопровождении группы вооруженных людей приблизился к блокпосту на границе, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.

Инцидент произошел в пункте пропуска Глушкевичи днем 29 октября.

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«Камерами видеонаблюдения зафиксировано движение в сторону границы с Беларусью украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и уехал в обратном направлении.

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Белорусские пограничники приготовились к отражению возможной агрессии. К провокации привела низкая дисциплина украинских вооруженных сил и войск территориальной обороны, считают в Госпрогранкомитете Белоруссии. Это может вызвать вооруженное боестолкновение, предупредили в ведомстве.

В Гомельской области на юге Белоруссии силовики перехватили украинский беспилотник в километре от границы. Квадрокоптер направлялся со стороны Украины на территорию республики, его удалось принудительно посадить.