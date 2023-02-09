Мир 09 февраля 2023, 15:42 Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотник Госпогранкомитет: пограничники перехватили украинский беспилотник в Белоруссии Пограничный комитет Беларуси / Telegram

Читать 360tv в

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник в Столинском районе. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

Беспилотный летательный аппарат, направлявшийся с украинской стороны «в тыл белорусской территории», обнаружили вчера вблизи государственной границы. Пограничный наряд применил радиоэлектронное оружие, чтобы прервать его полет.

Реклама

Как выяснилось, квадрокоптер был оборудован встроенной видеокамерой, причем содержимое карты памяти подтвердило, что дрон запустили с Украины и применяли для разведки и съемки технических средств охраны границы в Белоруссии. По факту происшествия проводится проверка.

Реклама

Госпогранкомитет напомнил, что в прошлом году подобные случаи фиксировали трижды: один раз в декабре и еще два — в ноябре.

Ночью девять украинских беспилотников сбили в Брянской области, утром системы ПВО уничтожили еще один. Никто не пострадал, но осколки летательного аппарата обрушились на строящийся дом. Степень повреждений установит специальная комиссия.