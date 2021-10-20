Пограничникам в Индии выдадут электрические трезубцы для борьбы с Китаем

В Сети появилось видео с демонстрации оружия, которое получат пограничники в Индии. Речь идет про электрические трезубцы, палицы и перчатки, которые разработали для борьбы с китайскими солдатами.

Каждый из этих предметов служит в качестве электрошокера. Новое оружие разработало местное предприятие Apasteron. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что устройства буквально высекают искры. Когда именно они поступят на вооружение индийских пограничников пока не ясно.

Индия приняла решение вооружить пограничников такими необычными атрибутами после ряда событий, которые произошли в июне 2020 года. Тогда между индийскими пограничниками и китайскими солдатами в Ладакхе вспыхнул рукопашный конфликт.

По официальным данным, во время столкновения погибли 20 человек с индийской стороны, еще 76 получили ранения, а 10 солдат оказались в плену. С китайской стороны погибли четыре человека, еще один был ранен.