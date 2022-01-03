Пограничник застрелил трех сослуживцев в Азербайджане и сбежал. Возбуждено дело

В Азербайджане начали розыск сержанта погранслужбы, который подозревается в расстреле трех своих сослуживцев. Мужчины были застрелены на территории отдельной пограничной дивизии «Губадлы».

О ЧП сообщили в Госпогранслужбы страны. Установлено, что стрельба произошла накануне около 18:00. В результате были убиты старший лейтенант и два младших сержанта.

«Сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине открыл огонь из своего служебного оружия и убил военнослужащих пограничной заставы», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемый бросил оружие и сбежал с места преступления. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Обстоятельства и причины случившегося устанавливают генпрокуратура и военная прокуратура республики и сотрудники Государственной пограничной службы.

Специалисты осмотрели место происшествия. В военной прокуратуре возбуждено уголовное дело, уточнило РБК.