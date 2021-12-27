Пограничная застава появится на таджикско-афганской границе

Россия начала строительство пограничной заставы в Таджикистане на границе с Афганистаном. Такой информацией поделился посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. Об этом сообщил ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что средства на строительство уже направили средства. Кроме того, Россия направит для Вооруженных сил Таджикистана вооружение, передал RT.

«Еще один вклад России — это строительство погранзаставы в районе Шамсиддин Шохин, выделены деньги, подписано соглашение, этот проект переходит в практическую фазу, будет построена современная погранзастава», — заявил Лякин-Фролов.