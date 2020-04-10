Главы России, США и Саудовской Аравии поговорили по телефону о нефти

Главы государств России, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии провели телеконференцию. Темой разговора стала нефтяная сделка ОПЕК+.

Об этом сообщил помощник американского президента Дэн Скавино в Twitter.

«Президент Трамп находится на телефонной конференции с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом, обсуждая нефтяное соглашение. Пресс-конференция состоится в 18:00 по восточному времени», — написал Скавино.

Как сообщило РИА «Новости», Трамп заявил, что разговор прошел хорошо. По словам американского лидера, Россия и Саудовская Аравия близки к договоренности по нефти. Глава США добавил, что говорили с российским и саудовским коллегами больше часа.

Ранее стало известно, что Страны ОПЕК+ и Россия договорились о сокращении добычи нефти. Москва и Эр-Рияд уменьшат ее на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Вероятно, новый пакт будет действовать до 2022 года. 10 апреля проект документа рассмотрят министры энергетики стран «большой двадцатки» (G20).