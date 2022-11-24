Мир 24 ноября 2022, 05:04 Поголовную мобилизацию развернули в русскоязычных областях Украины — СМИ РИА «Новости»: поголовную мобилизацию развернули в русскоязычных областях Украины РИА «Новости»

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Украинские власти стали проводить поголовную мобилизацию в русскоязычных областях страны. При этом они практически не трогают западные регионы, заявило РИА «Новости» со ссылкой на представителя силовых структур.

«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», — сообщил собеседник агентства.

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По его словам, аналогичным образом поступают на на подконтрольной Украине территории Запорожской области. При этом жителей западных областей практически не трогают по распоряжению офиса президента страны Владимира Зеленского. В Ивано-Франковске на фронт забрали 40 человек, а во Львове мобилизовали всего 30 мужчин.

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«За счет тотальной мобилизации населения юго-востока Украины на фронт попадают в основном русскоязычные граждане, а украинские войска сейчас перемалываются российскими в ходе боевых действий», — пояснил источник.

Он добавил, что власти пытаются уничтожить потенциально опасное русскоязычное население, а также освобождают земли для переселенцев с западной части страны.