Погибший при взрыве в Мадриде болгарин в момент ЧП звонил невесте

По данным издания, 47-летний Стефко Косев шел по улице Толедо и в 14:54 (16:54 по мск) позвонил своей невесте. Разговор продлился 33 секунды.

«Где поедим? — Дома», — это последние реплики, которыми обменялись возлюбленные. После этого женщина услышала звук разбитых стекол. Позже ей сообщили, что жених погиб.

Мощный взрыв в доме в центре Мадрид произошел 20 января. В здании живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Рядом расположены дом престарелых и колледж. Этажи, где находился приход Вирхен-де-ла-Палома и резиденции священников, разрушились.

В результате взрыва погибли четыре человека. Известна личность еще одной жертвы — это 35-летний отец четверых детей, электрик Давид Сантос Муньос. Еще 11 человек пострадали. Среди них — священник. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По предварительной данным, причиной ЧП стал взрыв газа. В доме ремонтировали газовый бойлер.