Мир 26 июня 2023, 17:03 Погибший на «Титане» сын миллиардера отправился в поездку вместо своей матери — СМИ Мать погибшего на «Титане» Давуда уступила ему место ради рекорда по сбору кубика Рубика oceangate.com

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Вместо 19-летнего Сулеймана Давуда, погибшего на батискафе «Титан», должна была поехать его мать Кристин Давуд. В интервью «Би-би-си» она рассказала, что уступила сыну место, чтобы он мог установить рекорд по сбору кубика Рубика на глубине.

Женщина уточнила, что уже давно собиралась в поездку вместе с мужем, пакистанским миллиардером Шахзадой Давудом, однако вначале ее отложили из-за пандемии, а потом она решила уступить место Сулейману.

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«Он очень хотел поехать. <…> Он сказал мне: „Я соберу кубик Рубика на глубине 3,7 тысячи метров рядом с „Титаником“», — вспомнила Кристин Давуд.

Сулейман, учившийся в университете Стратклайда в Глазго, собирал кубик Рубика за 12 секунд и перед поездкой подал заявку на включение в Книгу рекордов Гиннесса. Достижение должен был снимать его отец.

Кристин Давуд вместе с дочерью Алиной была на борту судна Polar Prince, отправлявшего батискаф к месту погружения. Она призналась, что потеряла надежду увидеть родных живыми через 96 часов после исчезновения связи с ним.

Батискаф американской компании OceanGate Expeditions «Титан» пропал в Атлантическом океане 19 июня. Пятерых членов экипажа объявили погибшими.