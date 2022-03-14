Погибший американский журналист на Украине работал над видеопроектом Time

Погибший на Украине американский журналист Брент Рено в последние недели работал над видеопроектом издательского дома Time. Об этом сообщило руководство компании.

«В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами», — сказано в заявлении.

Ранее в газете The New York Times сообщили, что опечалены информацией о смерти журналиста Брента Рено, который погиб в городе Ирпень под Киевом. При нем было найдено удостоверение сотрудника газеты. Однако в издании подчеркнули, что он там давно не работал.

Сопровождавший Рено фотограф Хуан Диего Аррендондо, получивший ранение в спину, рассказал, что в Ирпене они снимали эвакуацию гражданских. На автомобиле они пересекли блокпост, откуда началась стрельба.

О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».