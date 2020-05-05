Погибший 4 года назад футболист оказался жив

Немецкая прокуратура заинтересовалась экс-защитником немецкого футбольного клуба «Шальке» Хианником Камбой. Считалось, что он погиб в автокатастрофе в родном Конго 9 января 2016 года. Но оказалось, что мужчина живет со своей семьей в германском регионе Рур.

Об этом стало известно Bild. Камба считался талантливым правым защитником в молодежной бундеслиге, и, попав в «Шальке», подавал большие надежды. Сообщение о его гибели в Конго было документально подтверждено, но позже выяснилось, что он жив. Прокуратура считает, что жена 33-летнего футболиста могла подделать свидетельство о смерти ради получения страховки. Началось расследование.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции игроки бундеслиги, в том числе, «Шальке, объявили о сокращении своих заработков. Футболисты также начали жертвовать средства на поддержку малого и среднего бизнеса.