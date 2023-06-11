Мир 11 июня 2023, 18:09 Погибших при тушении пожара сотрудников лесничества Казахстана наградили посмертно Президент Казахстана Токаев наградил 14 сотрудников сгоревшего лесничества посмертно РИА «Новости»

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Погибших в ходе тушения пожара 14 сотрудников лесничества в Абайской области Казахстана посмертно представили к ордену «Курмет» за мужество и самоотверженность при чрезвычайной ситуации. Указ об этом подписал президент республики Касым Жомарт-Токаев. Документ опубликовали на его официальном сайте.

«За мужество и самоотверженность, проявленные в чрезвычайной ситуации, возникшей в области Абай, наградить орденом „Курмет“», — указали в сообщении, указав имена 11 мужчин и трех женщин.

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Пожары в лесничестве Абайской области начались на этой неделе. Пламя охватило территорию в 60 тысяч гектаров. О телах первых трех погибших сотрудников хозяйства спасатели сообщили в пятницу, 9 июня. Они подчеркнули, что продолжаются поиски еще 11 работников. Спустя сутки число жертв пожара выросло до 14 человек.

В областном центре — городе Семее — из-за сильного дыма ввели режим чрезвычайной ситуации. После гибели сотрудников лесничества Токаев отправил в отставку главу МЧС Юрия Ильина.

Свои соболезнования в связи с пожарами и гибелью людей в адрес президента Казахстана направил президент России Владимир Путин. Ближайший понедельник, 12 июня, в республике объявили днем траура.