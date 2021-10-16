Погибшие в Албании российские туристы оказались одной семьей

Погибшие 15 октября в Албании российские туристы оказались одной семьей. Были найдены тела мужа с женой и их дочери с женихом, сообщил Telegram-канал SHOT.

В Албании россияне проводили отпуск. Молодые люди были помолвлены. После путешествия влюбленные должны были сыграть свадьбу.

Албанские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили о смерти четырех туристов из России. Погибшие туристы, по сообщению издания, отдыхали в отеле деревни Керрет административного округа Кавая.

Причиной смерти россиян в отеле «Глория» стала асфиксия. Правоохранители пояснили, что постояльцы отеля очень долго находились в сауне. Их нашел администратор, который несколько раз звонками предупреждал, что заказанные напитки и фрукты готовы. Пока не известно, работала ли в сауне вентиляция и были ли погибшие в состоянии алкогольного опьянения, отметили представители полиции. Правоохранители допрашивают постояльцев гостиницы и персонал. Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.