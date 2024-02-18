Мир 18 февраля 2024, 05:45 Погибшие колумбийцы находились на СВО по личному решению МИД: погибшие в зоне СВО колумбийцы сами решили отправиться на Украину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пострадавшие в зоне проведения специальной военной операции граждане Колумбии приняли самостоятельное и добровольное решение о поездке на Украине. Об этом заявили в соцсети X представители колумбийского МИД.

«Не существует никаких двухсторонних соглашений, которые позволяют им делать это», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Реклама

В сообщении также отметили, что колумбийские власти не содействуют и не одобряют подобной деятельности среди своих граждан.

До этого агентство The Associated Press сообщило, что наемники ВСУ из Колумбии сбежали с позиций, чтобы спастись от массированной атаки российских дронов. Они прибыли на Украину, ошибочно полагая, что опыт борьбы с наркокартелями поможет им участвовать в вооруженном конфликте.

Ранее российское Минобороны сообщило, что подразделения ВС России за минувшие сутки поразили авиатехнику на аэродромах противника, а также пункты дислокации иностранных наемников и сил специальных операций. Удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.