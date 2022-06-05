Погибшего на Украине французского наемника связали с ультраправыми

Французский наемник, 32-летний Вильфрид Блерио, погибший при артиллерийском обстреле в Харьковской области в начале июня, мог быть членом ультраправой группировки, об этом сообщило издание Libération.

О гибели Блерио сообщила радиостанция Europe 1 в пятницу, в СМИ его назвали первым французским наемником, убитом на Украине. Мужчина приехал в район боевых действий в составе интернационального легиона в начале марта. Наемник получил смертельное ранение в результате артиллерийского обстрела под Харьковом. МИД Франции подтвердил личность соотечественника.

С момента его гибели во французских радикально-правых сетях циркулирует информация о Блерио и его «героической» смерти. В соцсетях обнаружились фото, где французский легионер позирует с фашистским приветствием.

Численность иностранных наемников на Украине сократилась почти вдвое. Большинство из них уничтожили в зоне боевых действий из-за низкого уровня подготовки. Многие покидают Украину, столкнувшись с суровой действительностью.