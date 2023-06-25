Мир 25 июня 2023, 22:14 Погибшего в батискафе «Титан» миллиардера уговаривали отказаться от погружения Друг погибшего миллиардера Хардинга просил его не погружаться к «Титанику» Telegram

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Американский предприниматель Виктор Весково отговаривал своего друга, британского миллиардера Хэмиша Хардинга, от погружения на батискафе «Титан» к затонувшему «Титанику», но тот не стал его слушать. Об этом написало издание The Sunday Times.

По словам Весково, Хэмиш просил у него погрузиться к «Титанику» на его подводной лодке, но тот ответил отказом. Когда стало известно о планах погружения на «Титане», он пытался отговорить Хардинга от этого.

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«Я сказал ему, что он не должен садиться в этот чертов подводный аппарат. Это был лишь вопрос времени, когда компания OceanGate убила бы кого-то», — сказал он.

Миллиардер выразил Хардингу свои опасения по поводу безопасности и конструкции подводного аппарата, но тот мечтал совершить погружение к «Титанику», поэтому не стал воспринимать их всерьез.

Подводный аппарат пропал 18 июня, когда он спускался к месту затонувшего «Титаника». Его обломки обнаружили через пять дней в 200 с лишним метров от затонувшего корабля. На борту «Титана» погибли пять человек, включая британского миллиардера Хэмиша Хардинга.