Погибшая в Киеве американка оказалась женой военного пресс-атташе

Сотрудницу посольства США в Киеве Санвер Никаэло нашли без сознания в Киеве. Но позже она скончалась в больнице. Женщина оказалась женой военного пресс-атташе.

По информации Телевизионной службы новостей (ТСН), Никаэло была супругой военного пресс-атташе. Сейчас в Киев направляются американские федеральные агенты, которые займутся расследованием совместно с украинскими сотрудниками полиции. Тело женщины находится в здании судмедэкспертизы, которое охраняют правоохранители. У Никаэло осталось четверо детей.

Санвер Никаэло без сознания и с травмой головы нашли в одном из лесопарков Киева, рядом с железнодорожными путями. Прохожие вызвали скорую, которая забрала женщину в больницу. Несмотря на все усилия медиков, пациентка скончалась. Среди вещей женщины нашли документы на имя сотрудницы посольства США в Киеве Санвер Никаэло.

По словам директора департамента коммуникаций в МВД Украины Артема Шевченко, смерть американки расследуют как умышленное убийство. У полиции уже есть один подозреваемый, которого объявили в розыск. При этом следователи не исключают несчастный случай.