Погибшая на съемках с Болдуином оператор перед началом работы выложила видео

Погибшая на съемках фильма с Алеком Болдуином оператор Галина Хатчинс успела выложить в свой профиль в Instagram последнее видео. На нем она едет на лошади по пустыне и снимает себя на фронтальную камеру. Рядом на конях едут и другие участники съемочного процесса.

«Одно из преимуществ съемки вестерна — в выходной день можно покататься на лошадях», — так девушка подписала видео.

В комментариях к посту друзья и поклонники Хатчинс уже начали оставлять послания о том, что они сожалеют, скорбят и скучают.

Галина Хатчинс погибла на съемках фильма «Ржавчина» в США. В нее попала пуля, выпущенная Алеком Болдуином в одной из сцен, где по сценарию должны были быть выстрелы. Пистолет должны были зарядить холостыми патронами. В данный момент неизвестно, что оказалось в оружии на самом деле. Женщину доставили в больницу, но спасти не смогли. Другой снаряд задел режиссера Джоэла Соуса, но его ранило не смертельно. Сам актер не пострадал, пока ему не предъявлено никаких обвинений.

Полиция завела уголовное дело и начала расследование, подробности которого пока не раскрываются.