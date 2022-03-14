facebook_pixel
    14 марта 2022, 12:36

    Из-за пуска со стороны ВСУ по Донецку «Точки-У» погибли дети — Пушилин

    Пушилин заявил, что из-за пуска со стороны ВСУ по Донецку «Точки-У» погибли дети

    Александр Иванов

    Среди 20 погибших из-за падения обломков «Точки-У» в Донецке есть дети. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

    Из-за пуска со стороны ВСУ по Донецку «Точки-У» погибли дети — Пушилин

    «Люди просто стояли в очереди, на остановке. Двадцать человек, по предварительным данным, погибших, девять еще раненых. Среди погибших есть дети», — приводит его слова РИА «Новости».

    По данным Минздрава ДНР, в больницы доставили 18 пострадавших, на месте происшествия продолжают работу 14 бригад службы скорой медицинской помощи.

    По его словам, если бы «Точка-У» долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 метров. Он отметил, что сбитая над Донецком ракета была кассетного типа.

    Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в центре города, у Дома правительства, сбили украинскую ракету «Точка-У». Он также сообщил о пострадавших, но точное число не назвал.

    Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 19-й день. Президент Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.