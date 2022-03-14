Среди 20 погибших из-за падения обломков «Точки-У» в Донецке есть дети. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Люди просто стояли в очереди, на остановке. Двадцать человек, по предварительным данным, погибших, девять еще раненых. Среди погибших есть дети», — приводит его слова РИА «Новости».

По данным Минздрава ДНР, в больницы доставили 18 пострадавших, на месте происшествия продолжают работу 14 бригад службы скорой медицинской помощи.

По его словам, если бы «Точка-У» долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 метров. Он отметил, что сбитая над Донецком ракета была кассетного типа.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в центре города, у Дома правительства, сбили украинскую ракету «Точка-У». Он также сообщил о пострадавших, но точное число не назвал.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 19-й день. Президент Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.